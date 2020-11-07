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AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Usta’ya 2020 Yılı TÜBİTAK Ödülü

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Usta’ya 2020 Yılı TÜBİTAK Ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Usta, malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Mühendislik Bilimleri alanında 2020 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
2020 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülleri açıklandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi. TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, AGÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Usta ’Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında, moleküler mühendislik, organik optoelektronik malzemeler, nanoyapılar ve yeni nesil aygıtlar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları’ nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Hakan Usta, doktora ve doktora sonrası çalışmalarını 2004-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladıktan sonra, 2013 yılından bu yana bilimsel çalışmalarını AGÜ’de yürütüyor. Moleküler mühendislik ve organik yarı-iletkenler konusunda uluslararası düzeyde ses getiren bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Hakan Usta’nın Nature Materials, Nature Communications, Advanced Materials gibi dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinde yayınlanmış 60’den fazla makalesi ve 15 onaylanmış patenti bulunuyor.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına veriliyor.

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