MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gelinim Mutfakta'nın fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'e acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Gelinim Mutfakta yarışmasının fenomen kayınvalidesi Beyhan Öksüz oğlunun Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Çıkan tartışmada bacağına ve kalçasına 3 kurşun isabet eden E.Ö.İ. hastanede tedavi altına alındı.

Gelinim Mutfakta'nın fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'e acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı
Öznur Yaslı İkier

Gelinim Mutfakta yarışması ile tanınan kayınvalide Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö.'nün İstanbul Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırıda vurulduğu ortaya çıktı.

Olayda bacağından ve kalçasından yaralanan E.Ö., hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakaladı. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemeyle saldırının arkasındaki neden de netlik kazandı.

Program çekimleri sırasında haberi alan Beyhan Öksüz, gelini Yeşim ile birlikte hastaneye koştu. Hastanede tedavisi süren E.Ö.'nün sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

Gelinim Mutfakta nın fenomen kaynanası Beyhan Öksüz e acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı 1

NEDENİ BELLİ OLDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda olayın detayları ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmalarda yaralanan E.Ö.'nün, S.Ç. (34) isimli şahısla daha önceden alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu saptandı.

Gelinim Mutfakta nın fenomen kaynanası Beyhan Öksüz e acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı 2

ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde olaya karışan tüm şüpheliler 1 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan M.A.'nın olayda kullandığı ruhsatsız silah ise bir çöp konteynerinin içinde ele geçirildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan ettiÇirkin 11. bölüm final tanıtımı geldi! Seyirci isyan etti
İkinci şans işe yaramadı! Büyük aşk bitti İkinci şans işe yaramadı! Büyük aşk bitti

Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Meclis'te dikkat çeken protesto

Meclis'te dikkat çeken protesto

TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.