Gelinim Mutfakta'nın fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'e acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Gelinim Mutfakta yarışması ile tanınan kayınvalide Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö.'nün İstanbul Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırıda vurulduğu ortaya çıktı.

Olayda bacağından ve kalçasından yaralanan E.Ö., hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakaladı. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemeyle saldırının arkasındaki neden de netlik kazandı.

Program çekimleri sırasında haberi alan Beyhan Öksüz, gelini Yeşim ile birlikte hastaneye koştu. Hastanede tedavisi süren E.Ö.'nün sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda olayın detayları ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmalarda yaralanan E.Ö.'nün, S.Ç. (34) isimli şahısla daha önceden alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu saptandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde olaya karışan tüm şüpheliler 1 Ekim 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan M.A.'nın olayda kullandığı ruhsatsız silah ise bir çöp konteynerinin içinde ele geçirildi.