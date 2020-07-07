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AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.

AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı. Rektör Sabuncuoğlu, listeye Türkiye’den giren 5 rektörden biri oldu.
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı. Rektör Sabuncuoğlu, listeye Türkiye’den giren 5 rektörden biri oldu. Listede, AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör de yer aldı. ABD ve Hollanda’dan bilim insanlarından oluşan bir ekip, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak, 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında, dünyanın en etkili bilim insanlarını belirledi. Türkiye’den sadece 5 rektörün yer aldığı listede, Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile mühendislik alanında yaptığı çalışmalarla listeye giren 5 rektörden biri oldu.
AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör de mühendislik alanında yaptığı çalışmalarla, Türkiye’den 196 akademisyenin dahil edildiği Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı.

AGÜ Rektörü Sabuncuoğlu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

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