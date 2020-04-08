YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. AHBİB üyeleri mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptı

AHBİB üyeleri mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 08.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

AHBİB üyeleri mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen mart ayında 107 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle insanların hububat ve bakliyat başta olmak üzere temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

Hububat ve bakliyat stoklarının yeterli olduğunu vurgulayan Arslan, "Fabrikalarımızın üretiminde herhangi bir aksama yok. Bu sene verimli bir sezon olacağını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni mahsullerin hasatlarına da başlanacak. Dünyanın birçok ülkesinin aksine ülkemizde her ürünü bulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Mart ayında 107 milyon dolar tutarında ihracat yaptıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yaptığımız ülke 11,03 milyon dolarla Irak oldu. 10,75 milyon dolarla Suriye ikinci, 5,64 milyon dolarla Suudi Arabistan üçüncü sırada yer aldı. Belçika, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Tayland, Angola, Şili, Finlandiya, Kazakistan ve Meksika'ya yönelik ihracatımızda da dikkati çeken artışlar gözlendi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
Anahtar Kelimeler:
açıklama AHBİB Hüseyin Arslan İhracat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Mersin Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:17
Yatsı
20:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Atalan Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Cevheroğlu Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Haziran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ekmekte virüs önlemi

Ekmekte virüs önlemi

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi bulunan "kum zambağı" dikildi

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi bulunan "kum zambağı" dikildi

Gülnar’da Yabani Zeytin Aşılamada Hedefler Aşıldı

Gülnar’da Yabani Zeytin Aşılamada Hedefler Aşıldı

Çakıl Taşları Sanat Eserine Dönüştü

Çakıl Taşları Sanat Eserine Dönüştü

“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”

“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.