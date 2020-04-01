YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. AHİKA, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti

AHİKA, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla program ilan etti.Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında destekleme ile ilgili olarak 10 milyon lira bütçe belirlendi.

AHİKA, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla program ilan etti.
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında destekleme ile ilgili olarak 10 milyon lira bütçe belirlendi. AHİKA tarafından program öncelikleri ise virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi ilan edildi. Projelere sağlanacak asgari tutar 200 bin azami tutarın ise 2 milyon lira olarak belirlenen projede şu açıklamalara yer verildi:
“Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az, yüzde 100’ünden fazla olamayacak. Kar amacı güden işletmeler için ise destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 80’inden fazla olamayacak.”
AHİKA tarafından son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2020 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Nevşehir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
16:23
Akşam
19:11
Yatsı
20:30

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Uzer Eczanesi
Merkez
Yolgösteren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.