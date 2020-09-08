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AHİKA tarafından düzenlenen Bootcamp eğitimleri yeniden başlıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Kodluyoruz işbirliğiyle düzenlenen Web Geliştirme Bootcamp Eğitimlerine kayıtlar yeniden başladı.Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde düzenlenecek olan Bootcamp programı covid-19 önlemleri dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Kodluyoruz işbirliğiyle düzenlenen Web Geliştirme Bootcamp Eğitimlerine kayıtlar yeniden başladı.
Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde düzenlenecek olan Bootcamp programı covid-19 önlemleri dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. Eğitim tarihleri ise daha sonra duyurulacak. Toplam süresi 50 - 72 saat arasında değişecek eğitimlerde katılımcıların Bootcamp mezunu olabilmesi için, derslerin en az yüzde 80’ine devam etme ve ödevlerin en az yüzde 80’ini yapma zorunluluğu olacak.
Adaylar, Bootcamp başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere AHİKA’nın internet sitesi duyurular bölümden ulaşarak başvurularını da yapabilecek.

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Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
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Feralan Eczanesi
Derinkuyu
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Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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