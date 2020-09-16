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Ahilik Haftası etkinliği

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Samsun’da Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen şed kuşanma töreninde yılın ahisine, kalfasına ve çırağına kaftan giydirildi.Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

Samsun’da Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen şed kuşanma töreninde yılın ahisine, kalfasına ve çırağına kaftan giydirildi.
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir iştirak etti. Törende bir konuşma yapan Vali Dağlı ahiliğin sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan bir oluşum olduğunu belirtti.
Başkan Demir ise yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:
“Bizim asıl medeniyetimizin kodları bu ahilik prensiplerinde yatıyor. Selçuklu Devletine dayanan bir geçmişi var. Dolayısıyla o prensipleri bir kez daha bakanlığımızın da desteği ile birlikte esnaf odaları başkanımızın organizasyonunda şu anda kuşak bağlama törenini gerçekleştirmiş olduk. Samsun, Esnaf ve Sanatkarlar noktasında Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri. Esnaflığın ilkelerini de bir kez daha hatırlamış olduk.”
Pandemi nedeniyle yapılan denetimlere de değinen Başkan Mustafa Demir, “Valimizin pandemi süreci ile ilgili ifadeleri çok önemli. Çok ciddi bir denetim içerisindeyiz. Tüm esnafımıza da halkımıza da teşekkür ediyorum. Yüzde 100’e yakın bir uyum var. Ama yine de çok az, ‘bize bir şey olmaz’ diyen bir kesim var. Onların da bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çok önemli. Bir tek kendi sağlımız için değil toplum sağlığımız için esnafımızın, halkımızın desteklerini bekliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Dağlı ve Demir yılın ahisi seçilen Ömer Büyük, yılın kalfası seçilen Pınar Özkıvanç ve yılın çırağı seçilen Enes Demir’e kaftanını giydirdi.

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