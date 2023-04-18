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Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüne kavuştu

18.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Osmanlı döneminde inşa edilen ilk fener olma özelliği taşıyan Ahırkapı Feneri restore edilerek eski doğal görüntüsüne kavuşturuldu.

Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüne kavuştu

Çevresindeki iskelelerin sökülen fener gemilere rehberlik etmeye devam edecek.

İstanbul Boğazı’ndaki gemilere 166 yıldır rehberlik eden tarihi Ahırkapı Feneri restorasyon işlemleri tamamlandı. Ahırkapı Feneri, tarihi yarımada ve İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. Sultan Abdülmecid döneminde 1857 yılında yaptırılan ve ışığı 16 deniz mili uzaktan görülebilen tarihi Ahırkapı Feneri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Deniz seviyesinden 36 metre yükseklikte İstanbul Boğazı’nın güney girişinde bulunan fener, 166 yıl boyunca gemilere rehberlik etti. Geçirdiği çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelen fenerin her bir parçası aslına uygun olarak tekrar restore çalışmaları titizlikle yapıldı. Fener çevresinde restorasyon işlemleri için konulan iskeleler kaldırıldı.

Fener eski tadilatlarından dolayı iç ve dış cephesinde birkaç kat boya katmanı bulunmaktaydı. Bu durum fenerin özgün yapısından uzaklaştırdığı için sıcak su püskürtme yöntemiyle iç ve dış yüzeyinde temizleme çalışmaları yapıldı. Ardından basınçlı kumlama tekniği ile iç ve dış duvarlar boyadan ve özgün olmayan malzemelerden arındırıldı. Bu şekilde kule ilk yapıldığı günlerdeki gibi kesme taş görüntüsüne kavuştu.

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