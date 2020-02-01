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Ahıska kadınları yeni başkanını seçti

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kazakistan’ın Almatı şehrinde yapılan seçim ile Faya Agadadiyeva, "Ahıska Kadınları" sivil toplum kuruluşu yeni başkanı seçildi.Almatı’da yapılan toplantıda Faya Agadadiyeva’nın başkanlığı tüm katılımcıların oybirliğiyle kabul edildi."Ahıska Kadınları" STK başkanlığını 10 yıldır yürüten Gülperi Kassanova görevi yeni seçilen Faya Agadadiyeva devretti.Devir teslim töreninde yapılan açıklama da 10 yıl görev yapan Gülperi Kassanova bu süre zarfında Ahıska Kadınları için çok büyük ve faydalı çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı.

Kazakistan’ın Almatı şehrinde yapılan seçim ile Faya Agadadiyeva, "Ahıska Kadınları" sivil toplum kuruluşu yeni başkanı seçildi.
Almatı’da yapılan toplantıda Faya Agadadiyeva’nın başkanlığı tüm katılımcıların oybirliğiyle kabul edildi.
"Ahıska Kadınları" STK başkanlığını 10 yıldır yürüten Gülperi Kassanova görevi yeni seçilen Faya Agadadiyeva devretti.
Devir teslim töreninde yapılan açıklama da 10 yıl görev yapan Gülperi Kassanova bu süre zarfında Ahıska Kadınları için çok büyük ve faydalı çalışmalar gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. Meslektaşları Kassanova’ya STK başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerden dolayı teşekkür ettiler.
Gülperi Kassanova’ya, Almatı Şehir Valisi adına Kazakistan Halk Meclisi Sekreterliği tarafından teşekkür mektubu takdim edilirken, Ahıska Türkleri’nin Kazakistan Cumhuriyeti’nde 75 yıl ikâmet madalyası ile ödüllendirildi.

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