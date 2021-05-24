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AHKİB'in nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı

24.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHKİB'in nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı

AHKİB'in nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin nisan ayında 32,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, AHKİB ihracatının nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artış gösterdiğini belirtti.

Birliğin nisan ayı performansını değerlendiren Tekin, "Bu yıl nisan ayında 32,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğimiz, en fazla dış satımı yüzde 575 artış ve 12,6 milyon dolarla İspanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi yüzde 6 artış ve 5,1 milyon dolarla Almanya, yüzde 340 artış ve 3 milyon dolarla Hollanda takip etti." ifadesini kullandı.

Tekin, söz konusu ayda ihracat hacmi en fazla artan ülkelerin ise Bulgaristan ve Romanya olduğuna işaret ederek, bu artış oranlarının gelecek dönemler için kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı.

En fazla bayan dış giyim ürünlerini ihraç ettiklerini aktaran Tekin, "Nisanda yüzde 364 artış yakaladığımız bayan dış giyim 15,3 milyon dolarla birinciliği elde etti. Bayan dış giyimin bölge ihracatımızda payı yüzde 47 oldu. Yüzde 78 artış ve 5,1 milyon dolarla bay dış giyim ikinci, yüzde 5 artış ve 4,3 milyon dolarla diğer hazır eşya (çadır çuval ve benzeri) üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayında en fazla ihracat artışı sağladığımız ürün grupları bayan iç giyim, yünlü yatak kıyafetleri ve bebe giyimi oldu." ifadelerine yer verdi.

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