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Ahlat Devlet Hastanesi yeni hizmet binası şubatta açılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 24.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı bitme noktasına gelen 110 yataklı devlet hastanesinin yeni hizmet binasının şubat ayında açılması planlanıyor.Yeni hastane binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yakın zamanda açılacak hastanenin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı bitme noktasına gelen 110 yataklı devlet hastanesinin yeni hizmet binasının şubat ayında açılması planlanıyor.
Yeni hastane binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yakın zamanda açılacak hastanenin şimdiden hayırlı olmasını diledi. Başkan Çoban, çalışmaların oldukça hızlı ilerlediğini belirterek, yeni hastaneyle birlikte çeşitli branşlarda uzman hekimlerin de göreve başlayacağını söyledi. Başkan Çoban, “İnşaat alanını ziyaret ettiğimizde kalite anlamında yapılan çalışmaları tebrik ettik. İnşallah şubat ayında hasta kabulünün gerçekleşeceği bir çalışma yürütülüyor. Muazzam bir hastane ilçemize kazandırılmıştır. Sağlık Bakanlığımıza Ahlat hassasiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Tabi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahlat ilgisiyle birlikte devletimizin tüm birimlerinde de böyle bir hassasiyet ortaya çıkmış oluyor. Kısacası külliyenin buradaki varlığı da fevkalade sonuçlar doğurdu. Sadece bunu sağlık sektöründe değil, tüm alanlarda yaşıyoruz. Bugün buradaki çalışmaları görünce ilçe halkı olarak çok büyük bir sorunumuzu çözdüğümüzün farkındayız. Çünkü tüm üniteleriyle hastanemiz C sınıfından B sınıfına atlayacak kadar kapsamlı olacak. Yanı başımızdaki komşu ilçelere de hizmet verecek kapasitede bir hastane yapılıyor. Ahlat halkının sağlık ile ilgili sorunları çözülecek. Bazı alanların da hastanemizde yer alması için gerekli adımları atacağız. Şimdiden tüm sağlık çalışanlarını hem pandemi sürecindeki hasiyetlerinden dolayı hem de buradaki emeklerinden dolayı kutluyorum. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Burada emeği geçen AK Parti Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler’e, Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur’a, Ahlat Devlet Hastanesi idarecilerine ve yüklenici firmaya teşekkür ederim. Hastanemiz 110 yataklı kapasitelidir. Uzman doktor sayısının da geniş kapsamlı olduğunu göreceksiniz” dedi.
Başkan Çoban’a ziyaretinde Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.

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