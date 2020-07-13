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Ahlat Kaymakamlığından sel açıklaması

BİTLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 23:06 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ilçede meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklamada bulundu.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçede etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bazı tarım arazilerinin ve sulama kanallarının zarar gördüğü belirtildi.

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ilçede meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçede etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bazı tarım arazilerinin ve sulama kanallarının zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi ekili tarım arazilerine ve sulama kanallarına zarar verdi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur sonrası oluşan sel, ilçemize bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Taşharman, Burcukaya, Dilburnu ve Yeniköprü köylerindeki bazı tarım alanlarına ve sulama kanallarına zarar verdi. Sele hazırlıksız yakalanan çiftçiler, iş makineleri ve traktörlerle müdahale ederek sel sularının tarım alanlarına fazla zarar vermemesi için çaba harcadı. Sele kapılan vatandaşlarımızın imdadına jandarma ekipleri yetişerek gerekli müdahale yapılmıştır. Ayrıca bölgedeki hasar tespit çalışmaları bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılmıştır” denildi.

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