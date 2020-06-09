YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat sazlıkları ve Madavans Vadisi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Ahlat sazlıkları ve Madavans Vadisi ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat sazlıkları ve Madavans Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete sayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı kararı ile 3 ildeki 6 bölgenin kesin korunacak hassas alan ilan edildiği duyuruldu.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat sazlıkları ve Madavans Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.
9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete sayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı kararı ile 3 ildeki 6 bölgenin kesin korunacak hassas alan ilan edildiği duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Antalya, Bitlis ve Van’da yer alan toplam 6 alanın koruma statüsü değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 2630 karar sayısında da, “Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Madavans Vadisi ve Ahlat sazlıkları doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar verilmiştir” denildi.

Ahlat sazlığı
Ahlat sazlığı, Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü’nün kıyısındaki tatlı su içerikli bir sazlık alandır. Göl kıyısında olmasından dolayı başta kuşlar olmak üzere diğer birçok karasal omurgalıların su ve barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Van Gölü’nde endemik balık türü olan inci kefali, ilkbahar döneminde sazlığa ve sazlığı besleyen akarsulara geçerek üremektedir.

Madavans Vadisi
İlçenin Kulaksız Mahallesi üst kısmında yer alan ve bir dönemin en önemli inanç merkezlerinden biri olan Madavans Vadisi, kilometrelerce uzunluğunda muhteşem bir bitki örtüsü ile kaplanmış bir yer. Tarihi yapıların eteklerinden akan mini şelalelerin coştuğu büyüleyici vadide tarihi yapıların yanı sıra mağara evler, doğal güzellikler ve çok sayıda meyve ağaçları da bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Erzurum Şehir Hastanesi randevusuz hasta kabul etmeyecek

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:40
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:22

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

(Özel) Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

(Özel) Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.