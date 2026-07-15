Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.

Ailelerin ve yakın dostların bir araya geldiği sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı.

Nilüfer, yaptığı paylaşımda, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.

YORUM YAĞDI

Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı'nın düğün kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok mutlu ol', 'mutluluk seninle olsun' gibi yorumlar yapıldı.