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Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Ünlü sanatçı Nilüfer ile rahmetli Reha Muhtar’ın yıllar önce evlat edindikleri Ayşe Nazlı Yumlu özel hayatıyla gündeme geldi. Ayşe Nazlı Yumlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile nikah masasına oturdu.

Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...
Öznur Yaslı İkier

3 Haziran'da hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar ile ünlü şarkıcı Nilüfer'in, dört aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile dünyaevine girdi.

Ailelerin ve yakın dostların bir araya geldiği sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğunu, Nilüfer sosyal medya hesabından paylaştı.

Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... 1

Nilüfer, yaptığı paylaşımda, "Çok mutlu olun yavrularım… Çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.

Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... 2

YORUM YAĞDI
Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı'nın düğün kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'çok mutlu ol', 'mutluluk seninle olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Nilüfer’in sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... 3

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Reha Muhtar
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