YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Ahlatcı’dan örnek davranış

Ahlatcı’dan örnek davranış

ÇORUM HABERLERİ  | 23.04.2020 22:43 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Habip Gökçe’nin ailesini ziyaret etti.AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Gökçe ailesini ziyaret eden Ahlatcı, şehit Gökçe’nin kızı 5 yaşındaki Miray’ın bayramını kutladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Şehit Habip Gökçe’nin ailesini ziyaret etti.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Gökçe ailesini ziyaret eden Ahlatcı, şehit Gökçe’nin kızı 5 yaşındaki Miray’ın bayramını kutladı. Şehit çocuğuyla yakından ilgilenen Ahlatcı ve Ceylan, daha sonra çeşitli hediyeler verdi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan’ın, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir geleceğin çağrısı olduğunu belirterek, “Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi gayesiyle dünya barışına katkısı göz ardı edilmemelidir” dedi. Bu özel günde özel bir ziyarette bulunduklarını dile getiren Ahlatcı, “Bu bayramı şehidimizin bize emaneti olan Miray kızımızla kutluyoruz. Başta Miray kızımız olmak üzere tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, “Bu vatan için emek harcayabilirsiniz, vakit harcayabilirsiniz, paranızdan, servetinizden vazgeçebilirsiniz. Bunlar fedakârlıktır. Lakin bu vatan için canından vazgeçebilmek fedakârlıkların en büyüğüdür. Bu nedenle şehitlerimize olan borcumuzu ödememize imkân yoktur. Geride kalan aileleri de bize bıraktıkları mirastır. Emanetlerine sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Çorum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:43
Öğle
12:44
İkindi
16:30
Akşam
19:34
Yatsı
21:02

Çorum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Güneş Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz maske

Sungurlu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz maske

Çorum Belediyesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Çorum Belediyesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Osmancık’ta sahil düzenlemesi Gemici’de devam ediyor

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.