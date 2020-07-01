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Ahlat’ta 2 bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 01.07.2020 00:13 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilen biri ilçe merkezi biri de Çukurtarla köyünde olmak üzere 2 bina karantina altına alındı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Tahtısüleyman Mahallesi Koçaklı Sokak No: 40 adresindeki bina ile Çukurtarla köyü Küme Evleri Cami Blok No: 4 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 30.06.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilen biri ilçe merkezi biri de Çukurtarla köyünde olmak üzere 2 bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği ilçe merkezindeki Tahtısüleyman Mahallesi Koçaklı Sokak No: 40 adresindeki bina ile Çukurtarla köyü Küme Evleri Cami Blok No: 4 adresindeki binada pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle 30.06.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Binalarda ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır” denildi.

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