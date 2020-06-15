Ahlat’ta doğalgaz çalışmaları başladı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Ahlat Belediyesi ile yüklenici firma tarafından yapılan protokolün ardından ilçede doğalgaz çalışmaları start aldı. İlçede yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, çalışmaların gayet sağlıklı ilerlediğini söyledi. Alanda yaptığı incelemelerden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Doğalgaz ilçemizin uzun süredir merakla beklediği bir yatırım. Bu yatırımla çevre kirliliğini de tamamen ortadan kaldırma şansısını yakalayacağız. Bu işin ekonomik boyutu da çok önemlidir. Belediye için ciddi bir külfet, ciddi anlamda sıkıntılara vesile olacak. Ama bu zahmetlerin hepsini göğüsleyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun insanımızın konforu için elimizden geleni yapacağız. Bu kış mevsiminde doğalgazı vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Ancak imar alanımızın tamamına 3 yıl gibi bir süreyle doğalgazı ulaştırmış olacağız. Belki buna mücavir alanımızı da dahil edersek 5 yılda tüm ihtiyacımızı karşılayacak çalışmayı tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.