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Ahlat’ta geniş kapsamlı korona virüs denetimleri

BİTLİS HABERLERİ  | 23.09.2020 18:15 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı denetimler sürüyor.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Ahlat’ta geniş kapsamlı denetimler sürüyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı denetimler sürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Ahlat’ta geniş kapsamlı denetimler sürüyor. Korona virüs salgınının sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Salgın Denetim Merkezi uzman görevlileri ile birlikte yapılan denetimlere katıldı. Uygulama esnasında denetlenen iş yerlerinde vatandaşlara "Güvenli Alan" sisteminin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla ilgili bilgilendirilmeler yapılarak özellikle hayati önem arz eden maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde uyarılar yapıldı. Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemine değinen Kaymakam Fikret Dağ, vatandaşlara işlerinde bolluk bereket diledi.
Denetimlerde Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a; Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.

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