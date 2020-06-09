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Ahlat’ta iki bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.06.2020 22:41 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen iki bina korona virüs salgını sebebiyle karantina altına alındı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak No: 3/1 adresindeki bina ile Erkizan Mahallesi Emirli Sokak No: 15 adresindeki bina korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 53 ve 54 sayılı kararı gereğince; 9 Haziran 2020 tarihi saat 19.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, her iki binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde pozitif vaka tespit edilen iki bina korona virüs salgını sebebiyle karantina altına alındı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Ahlat ilçesi Tunus Mahallesi Stat Sokak No: 3/1 adresindeki bina ile Erkizan Mahallesi Emirli Sokak No: 15 adresindeki bina korona virüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Ahlat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 53 ve 54 sayılı kararı gereğince; 9 Haziran 2020 tarihi saat 19.30 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınmasına, her iki binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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