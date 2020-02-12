YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat’ta kar tatili

Ahlat’ta kar tatili

BİTLİS HABERLERİ  | 12.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 12 Şubat Çarşamba günü (bugün) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ahlat’ta kar tatili

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 12 Şubat Çarşamba günü (bugün) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

Elazığ depreminden etkilenen afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Bitlis Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:31
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Bitlis Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te eğitime kar engeli

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Karla mücadele ekibinden vatandaşlara uyarı

Karla mücadele ekibinden vatandaşlara uyarı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.