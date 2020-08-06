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Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında düzenlenen toplantıda, korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma konuları görüşüldü.

Ahlat’ta korona virüsle mücadele toplantısı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında düzenlenen toplantıda, korona virüs salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma konuları görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemini vurgulayarak, “Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon, evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. İlçemizde de tedbirler konusunda ilgili birimlerce gerekli hassasiyet en üst düzeyde gösterilecektir” dedi.
Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Cahit Kılıçaslan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen, İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nedim Bedir, Kaymakamlık Yazı İşleri Şefi Abdulalim Kaptan ve Özel Kalem Müdürü Neslihan Akdemir katıldı.

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Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Sağlık Eczanesi
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