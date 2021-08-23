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Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri başladı

23.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri törenle başladı.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde yer alan Millet Bahçesi'ndeki törende konuşan Vali Oktay Çağatay, 950. yıl önce bugün Sultan Alparslan'ın kahraman yiğitleriyle Ahlat'ta toplandığını ve Malazgirt'e geçerek ebede kadar bu toprakları vatan kıldığını söyledi.

"Ne manidardır ki bundan tam 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Başkomutan sıfatıyla Sakarya'da ebede kadar devam edecek bu vatan topraklarımızdan bizi atmak isteyenleri mağlubiyete uğrattı." diyen Çağatay, şöyle devam etti:

"Sultan Alparslan, Atatürk, atalarımız ve askerlerimiz ve yiğitlerimizden Allah razı olsun. Onların yapmış olduğu ve günümüzde devam eden bütün mücadelelerde şehit düşen bütün güvenlik güçlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz yıllara göre çok özel ve güzel bir mekanda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse iki gün sonra kendisini burada misafir edeceğiz. Bize bu güzellikleri yaşatanlara teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da artarak bu güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemiye dikkat edelim. Sağlık Müdürlüğü personeli alanda aşı ve test yapıyor. Bu güzel hizmeti ve etkinlikleri güzel bir şekilde bağlayalım."

- "Birliğimizi dimdik ayakta tutalım"

Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban ise başta Sultan Alparslan olmak üzere bütün şühedaya rahmet dileyerek, bu tarihi anı hep canlı tutacaklarını aktardı.

Türk milletinin bu vazifeyi her şartta yerine getireceğini ve aziz vatanı bölmeden, böldürtmeden nice bin yıllara taşıyacağını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"TİKA vasıtasıyla yaklaşık 10 devletimiz burada sizlerle buluşma gerçekleştiriyor. Bu alan 1071 Sultan Alparslan'ın çağrısına nefes ve kuvvet veren, o gün bütün duaları ile iştirak eden İslam evlatlarının bir çatı altında toplandığı gibi bugünde Ahlat'ta böyle bir birlikteliği hep beraber yaşıyoruz. Ahlat, bin yıl önceki başkentimiz. Bu başkent bütün ülkemizdeki boylarımızın hepsine ev sahipliği yaptı. Birliğe çağrı yapmak önemli. Dağıtmak, yıkmak ve tahrip etmek çok kolay. Birliğimizi dimdik ayakta tutacağız, vatanımızı ve devletimizi aziz bileceğiz. Allah'ın izniyle hiçbir kem göze fırsat vermeyeceğiz. Bu vatanı korumak hepimizin görevi."

Mehter takımının konser verdiği kutlama töreninde Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, zaferin 950. yılına özel gösteri gerçekleştirdi.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini ve gökyüzüne çizdikleri ay yıldızı telefonla görüntüledi, alkışlarla destek verdi.

Daha sonra Çağatay ve beraberindekiler, alandaki çadırları gezdi, davetlilere aşure ikram etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, kurum amirleri, çok sayıda yerli ve yabancı katıldı.

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