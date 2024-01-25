YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

AA AA
25.01.2024 10:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi mezar taşları, kar örtüsüyle bütünleşti.

İlçedeki 210 dönümlük alanı kapsayan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığına gelen ziyaretçiler, ortaya çıkan manzarayı görüntüledi.

Ziyaretçilerden Adem Karakurt, kar yağışı sonrası mezarlıkta güzel görüntülerin oluştuğunu belirtti.

Karakurt, "Burayı herkesin görmesini istiyoruz. Çok güzel bir görüntü var. Biz de bu güzelliğe tanıklık etmek için geldik." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandıÇocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
Dünya Çam balının merkezine ‘Arıcılık Enstitüsü’ için kanun teklifiDünya Çam balının merkezine ‘Arıcılık Enstitüsü’ için kanun teklifi
Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiDev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Anahtar Kelimeler:
Tarih Bitlis Ahlat kar kış

Bitlis Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:29
İkindi
15:08
Akşam
17:32
Yatsı
18:51

Bitlis Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Şeker eczanesi
Ahlat
Arya eczanesi
Merkez
Halk eczanesi
Guroymak
Mavi eczanesi
Adilcevaz
Su eczanesi
Tatvan
Yeni hizan eczanesi
Hizan
Dünya eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.