Ahmet Ağaoğlu 5. farklı teknik adamla çalışacak

Ağaoğlu yönetimi 2018-2019 sezonuna ise Teknik Direktör Ünal Karaman ile başladı. Bordo-mavili kulüp; bir dönem oyuncu, yardımcı hocalık ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Karaman ile 1.5 sezon çalıştı. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin görevde bulunduğu sürede en uzun çalışılan teknik adam Ünal Karaman oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası 'nı müzesine götüren Trabzonspor 'da, bu sezon işler iyi gitmiyor. Sezona teknik direktör Eddie Newton ile başlayan bordo-mavililer 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Zirve ile arasındaki puan farkını 11'e çıkartan Karadeniz ekibi, Süper Lig sıralamasında kırmızı çizgide yer alıyor.

AHMET AĞAOĞLU 2018 ARALIK AYINDA GÜVEN TAZELEDİ

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de 73. Genel Kurul'da başkanlığa ilk kez seçilen Ahmet Ağaoğlu, Aralık 2018'de yapılan 74. Genel Kurul'da ise tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi. Sportif ve mali açıdan Trabzonspor'a önemli bir ivme kazandıran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 2018-2019 sezonunda Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak uzun bir aradan sonra kulübü Avrupa kupalarına taşıma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERİLDİĞİ SEZONDA 3 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞILDI

2019-2020 sezonunda ise Trabzonspor Süper Lig'in son haftasına kadar şampiyonluk mücadelesi verdi. Bordo-mavililerin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına Ünal Karaman'nın yardımcısı Hüseyin Çimşir'i getirdi. Çimşir, yönetiminde üst üste maçlar kazanarak iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililerde, pandemi nedeniyle liglere ara verilmesiyle yakalanan çıkış sekteye uğradı. Bordo-mavililerin 7 Temmuz 2020'de sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup olması ve şampiyonluğu resmi olarak kaybetmesiyle birlikte Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı.