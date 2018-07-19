Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TRT Spor'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına katıldı. Ahmet Ağaoğlu transferde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri; "FIFA ve UEFA ya da TFF'de yer alan 22 tane dosya ile karşılaştık. Can sıkıcı tarafı, transfer yasağı vardı önce onu kaldırdık. Daha sonra UEFA ile konuştuk, FFP kriterleri üzerinden hasarsız çıkan tek takımız. İki üç tane dosyayı gelir gelmez kaldırınca UEFA'nın iyi niyeti ile karşılaştık. Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesi tüm kulüplerin sorunu" "1 milyar borç var ama gelir ne kadar 120-130 milyon" "Tabii şunu da söylemek lazım. Çok bonkör davranılmış. Bu parayı nasıl ödeyeceğinizin planı yoksa toplumda da bir beklenti oluyor. Kulüplerde bir çözüm bulduk. Genel kurulda tüzük değişikliği ile 84.madde değişikliği yaptık. Mevcut bütçenini %10'u kadar yine genel kurul onayı ile borçlanabiliyorsunuz. Bütçenin tamamen kontrolünü genel kurula bıraktık. Bu ülkenin bütçesini meclis onaylıyorsa, dernekler yasasına yönetilince karşısınıza böyle bir tablo çıkıyor. 1 milyar borç var ama gelir ne kadar 120-130 milyon. Bu neye dayanılarak bu borçlanmaya gidiliyor"

"Menajerlere olan borç 67 milyon TL" "İbra edilmemesi hoş bir durum değil. Delegelerde ve bende de böyle içimize sinmeyen bir durum. Geliyorsunuz görevi devralıyorsunuz ama gördüğünüz tablo budur. 2016-17 sezonu kamp giderleri mesela ödenmemiş. An itibariyle menajerlere olan borç 67 milyon TL oldu. Bu döviz artışı ile birlikte ödenmişleri bir kenara bırakın borç olarak bu değer duruyor" "Yöneticinin cebi kulübün kasası değildir. 120-130 milyon geliri olan kulüp kontrollü gitse hiçbir sorunu olmayacaktır. 110 milyon Euro bedeli 5 yılda harcamışsınız. Şampiyonluk parolası ile çıkılmış ama Avrupa Kupalarına bile gidememişsiniz. Bu şekilde yola çıkıp, fütursuzca devam edince gelinen nokta böyle oluyor." "Birer aylık aralarla kime ne ödeme yapıldı hepsini açıklayacağız. Bero transferini en ince detayına kadar KAP açıklamasını yaptı. Açık ve net olacak her şey. Eğer 84. madde değişikliği olabilmesi için 2/3 çoğunluk olması lazım. Kolay kolay değişeceğini sanmıyorum" "Kulübün bugün ya da yarını kalmamış"

"İstanbul'da Kartal'da bulunan arazi çok anlam ifade etmeyen bir kısmı kalmış. Kulübün bugün ya da yarını kalmamış. Kulüp parayı nereden kazanır, oyuncu alım-satım üzerinden. Oyuncu alıp arsa satarak kapatabilir misiniz? Böyle bir işletme türü yok. Madem böyle bir endüstri var para kazanarak oyuncu göndermeniz lazım. Trabzonspor kulübünün tabii ki projesi var ama oyuncu alırken kazanacaktır satarken para kazanacaktır. Yusuf ve Abdülkadir gündemi en çok işgal eden konulardan biri ve bundan ben çok memnunum. Olması gereken konuşulması gereken budur." "Okay ve Bero'nun satışından 24 milyon TL gelir" "85 milyon TL kredi aldık. Milan kulübüne Sosa ve Kucka, Pekin kulübünün alacağı Burak Yılmaz için ödemeleri gerçekleştirdik. UEFA'da ceza almaya ramak kalmıştı. Eğer yönetimi gidip bir bankadan kredi alabiliyorsa bu bir yönetim başarısıdır. Zaten 200 milyon civarında her yıl açık veren bir yapı var. Sürekli çalıştığımız bir banka hem genel müdür ve yardımcıları teşekkür etmek lazım. 10 milyon şahsi kredi var. 15-20 milyon civarı bağış ile kombine satışları var. Okay ve Bero'nun satışı ile 24 milyon TL gibi bir giriş var."

"Bu camiaya gönül vermiş insanlar bazıları ticaret hayatında aktif ve onların yönlendirmesi ile gerçekleşmiş bir bütçe ya da gelir diyelim. Çalışan ekibin işini bilen bir ekip olması lazım. Bizim şu an ekipte 5-6 arkadaşımız fiilen gününü 24 saaatini kulüpte geçiren insanlar ve inanılmaz bir çalışma var. Bugün 4-5 milyon Euro veriyorsunuz ama yatakhanede emin olun 3 gün kalamam. Şu an inşaat devam ediyor ve onu da paylaşalım dedim. 5 milyon verdiğiniz oyuncuyu orada yatıramazsınız bu ciddiyetsizliktir. Trabzon'da ailesi ile yaşayan oyuncularımız var bu ailelerle münasebetlerimiz iyi. Futbolcunun eşi orada mutlu değilse bu oyuncuya da yansır" "Benfica'nın 20 milyon dolar bir teklifi var" "Üzerinde çalıştığımız iki tane enerji ve bir gayrimenkul projesi var çok istemesek de yapmak zorundayız. Ayrıca sponsporluk gelirlerini arttırma çalışmaları var. Gelecek hafta bir toplantımız olacak. Bunların dışında altyapı çok önemli. Bana göre Yusuf ve Abdülkadir şu an hak ettikleri bonservis değerlerine henüz ulaşamadı. Benfica'nın 20 milyon dolar bir teklifi vardı, 14 milyon nakit ve 4 tane oyuncu teklif ettiler. Benfica mesela geçen sezon 86 milyon kar etmiş. Futboldan böyle para kazanılır."

"Kimsenin konuşmadı oyuncular transfer edeceğiz" "Mart ayının sonu kulübe kim başkan olacak. Yönetim kimlerden olacak. Derken benim yönetim kurulu 60 kişi oldu. Yönetim oluştu ardından hoca kim 7-8 tane isim konuşuldu ama kimsenin tahmin etmediği biri geldi. Nefes alacak zamanımız olmadı. Şimdi de kimsenin konuşmadı oyuncular transfer edeceğiz. Daha doğrusu 3 gün önce bir kulüp başkanı ile konuştum, bu oyuncuyu Trabzonspor'a vereceğini söyleyen en az 20 tane menajer bize geldi dedi. Avrupa'da bütün potansiyel stoperlere gidin bir şekilde teklif geldi der. Biz sadece 4 tane stopere teklif yaptık. Bir oyuncu üzerinden 6 tane menajer geliyor. Bir anda fiyatı yükseliyor. Yarısı da Trabzonlu olduğunu iddia eden kişiler. Ben o oyuncuyu benden başka kimse çıkaramaz ifadelerini kullanıyorlar." "Üç lisan konuşurum, 20 senedir federasyon başkanlığı yaptım. Yeryüzünde konuşmadığım insan kalmadı, ben çıkaramıyorum da siz mi çıkaracaksınız dedim. Ben talip olduğum 3 tane oyuncunun kulüp başkanları ile bire bir görüşüyoruz. "