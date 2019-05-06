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Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı Manchester United ve Lille izlemeye geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.05.2019 23:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın gözlemcileri, Trabzonspor'un yıldız adayları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı Kayserispor maçında tribünden takip etti.

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı Manchester United ve Lille izlemeye geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 31. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Trabzonspor'un kaznaarak 56 puana yükseldiği maçın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un 4-2 kazandığı Kayserispor maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Abdülkadir Ömür ile yine 1 gol atan Yusuf Yazıcı'yı dünya devi Manchester United kulübünün scout ekibinin izlediği açıklandı. Başkan Ağaoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür'ü bu maçta Manchester United ile Lile'in scout ekipleri canlı olarak izledi." ifadelerini kullandı.

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