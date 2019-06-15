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Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.06.2019 15:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada Yusuf ve Abdülkadir için önemli sözler sarfetti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Yusuf ve Abdulkadir açıklaması

Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan salonunda gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı bu sene satmak istemediklerini söyledi. Ağaoğlu, "Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz 119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için getirip masamıza koysanız bile satmıyorum dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil. Bizim bu oyuncularımıza kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ahmet ağaoğlu Yusuf Yazıcı

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