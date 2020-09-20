Ahmet Bestil: "Şeker fabrikaları yaşatılmalı"

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil, şeker üreticilerinin yaşayabilmesi için şeker fabrikalarının yaşatılması gerektiğinin belirterek, "Yaklaşık 3 milyon insan bu fabrikalar sayesinde evine ekmek parası götürüyor. Şeker fabrikalarına sahip çıkılmalıdır” dedi.

Devlete ait 15, özel sektöre ait 12, kooperatiflere ait 6 şeker fabrikası faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye için önemli bir stratejiye sahip olan ve pandemi sürecinde önemi daha fazla anlaşılan şeker fabrikaları üretmeye, ürettikçe büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 3 milyon insanın geçimini sağladığı sektör, daha fazla destek bekliyor.

“Şeker fiyatlarının arttırılması gerekir”

KONPADER Başkanı Ahmet Bestil, pancar taban fiyatında artışa gidilmesi gerektiğini söyledi. Pancar taban fiyatlarının henüz açıklanmadığını aktaran Bestil, “Şeker fabrikaları yaşamalı ki şeker pancarı üreticileri de yaşayabilsin. Şeker pancarı 3 milyona yakın pancar çiftçisini, ailesini ve 33 şeker fabrikasını ilgilendiren Türkiye’nin önemli endüstri ürünü ve fiyatları da çok kişiyi ilgilendiren önemli bir ekonomik meseledir. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız pancar alım fiyatını ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini söylemişti. Yapılan artış yaklaşık yüzde 28 oranındaydı. Bu yıl girdilerdeki artış nedeniyle aynı oranda zam yapılmış olsa 383 TL olması gerekir. Şeker fiyatları da aynı oranda arttırılmalıdır” diye konuştu.