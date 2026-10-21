Ahmet Çakar’dan Azerbaycan’a giriş yasağı tepkisi! Büyükelçiliğe seslendi

Azerbaycan’a girişinin yasaklandığını öğrenen Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla karara tepki gösterdi. Ülke hakkında aleyhte herhangi bir söz söylemediğini ifade eden deneyimli yorumcu, yasağın nedenini anlamadığını belirterek Azerbaycan Büyükelçiliğine çağrıda bulundu.

AHMET ÇAKAR’DAN BÜYÜKELÇİLİĞE ÇAĞRI

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Azerbaycan’a girişinin yasaklanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi. Karara ilişkin şaşkınlığını dile getiren Çakar, Azerbaycan Büyükelçiliğine yönelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Azerbaycan Büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen...”

“AZERBAYCAN HAKKINDA ALEYHTE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM”

Çakar, yaptığı bir diğer paylaşımda ise Azerbaycan’a karşı olumsuz bir açıklamasının bulunmadığını savundu. Giriş yasağının gerekçesini sorgulayan eski hakem, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Benim Azerbaycan’a girişim niye yasak ki? Allah Allah. Ağzımdan aleyhde bir şey çıkmadı ki. Azerbaycan hakkında...”

31 TÜRK VATANDAŞI “İSTENMEYEN KİŞİ” İLAN EDİLDİ

Azerbaycan makamları, bugün yaptıkları açıklamayla 31 Türk vatandaşının “istenmeyen kişi” listesine alındığını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak sosyal medya ve internet platformlarında yapılan çeşitli açıklamalar gösterildi.

Ancak kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, listedeki kişilerin her birinin hangi sözleri veya eylemleri nedeniyle bu karara dahil edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmedi. Ahmet Çakar da kendisine uygulanan yasağın nedeninin açıklanmasını talep etti.

İSİM BENZERLİĞİ İDDİASI GÜNDEM OLDU

Azerbaycanlı gazeteci Hacibey Heyderli, “istenmeyen kişi” listesine alınan Ahmet Çakar’ın eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar değil, aynı ad ve soyadı taşıyan eski milletvekili olduğunu açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde de bu ayrımın açıkça belirtildiğini ifade eden Heyderli, spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’ın dostu olduğunu vurguladı. Çakar’ın Karabağ ve Sabah kulüpleri hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu belirten gazeteci, yanlış anlaşılmanın giderilmesi için açıklama yaptı.

"Sevgili dostlar,

Azerbaycan’da istenmeyen kişi ilan edilen isim, Türk spor yazarı Ahmet Çakar değil, onunla aynı ad ve soyadı taşıyan eski milletvekili Ahmet Çakar’dır.

Bu bilgi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde de açık ve net bir şekilde belirtilmiştir.

Azerbaycan, hakkında yalan yazmayan, iftira atmayan herkesi bağrına basan bir ülkedir.

Spor yazarı Ahmet Çakar da Avrupa’da Azerbaycan’ı gururla temsil eden “Karabağ” ve “Sabah” kulüplerimiz hakkında her zaman güzel sözler söylemiştir. Bu yaklaşım, Azerbaycan halkı tarafından büyük takdirle karşılanmaktadır.

Spor yazarı Ahmet Çakar Azerbaycanın dostudur.

@ahmetcakar1"