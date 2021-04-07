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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

07.04.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Rachid Ghezzal'in golü sonrası kaleci Jose Marafona, sosyal medyada gündem oldu. Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Twitter adresinden attığı Tweet sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Maçın 58. dakikasında Rachid Ghezzal sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu. Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.

Ghezzal'dan yediği gol sonrasında sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, çok sayıda eleştiri aldı.

Alanyaspor Kulübü ise maç sonunda resmi Twitter hesabını kilitledi.

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AHMET ÇAKAR GÜNDEM OLDU

Eski hakem Ahmet Çakar golle ilgili olarak yorumda bulundu. Çakar'ın yorumu kısa süre içinde Twitter'da gündem olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
şike gibi tuhaf şeyler mi bencede tuhaf şeyler oldu
evet garip şeyler olmuş..ahmet çakar ile renklilerin arkalarının silüeti sahaya yansımış..bu yansımaya da futbolculardan basan basana... :))
şikenin nasıl olduğunu merak eden maçı izlesin...
FBJK OLUYOR SAYIN AHMET ÇAKAR NE OLSUN...?

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