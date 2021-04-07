Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Maçın 58. dakikasında Rachid Ghezzal sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu. Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.
Ghezzal'dan yediği gol sonrasında sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, çok sayıda eleştiri aldı.
Alanyaspor Kulübü ise maç sonunda resmi Twitter hesabını kilitledi.
Eski hakem Ahmet Çakar golle ilgili olarak yorumda bulundu. Çakar'ın yorumu kısa süre içinde Twitter'da gündem olmayı başardı.
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