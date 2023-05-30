Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın olası şampiyonluğu öncesi ilginç ifadeler! ''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

Galatasaray bu akşam Ankaragücü karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Kritik maç öncesi açıklamalar yapan Ahmet Çakar yine gündeme yön vermeyi başardı.

"GALATASARAY YATSIN KALKSIN DORTMUND'A DUA ETSİN"

Ahmet Çakar, "Galatasaray yatsın kalksın Dortmund'a dua etsin. Cumartesi şampiyonluk maçına çıktılar ve rakipleri Mainz olmuştu. Türkiye'nin orta halli takımlarından biri olarak adlandırılabilir. O gün Almanya'da ve dünyada hiç kimse Dortmund'un şampiyonluğunu kaybedeceğini düşünmüyordu. Bu akşam çok enteresan bir gece olabilir." dedi.

"DORTMUND OYUNCULARI GİBİ REHAVETTE İSE BU AKŞAM ÇOK SIKINTILI OLUR"

Galatasaraylı oyunculara seslenen Ahmet Çakar, "Siz dua edin ki, Dortmund maçını seyrettiniz. Şu anda Galatasaraylı oyuncular, Dortmund oyuncuları gibi rehavette ise bu akşam çok sıkıntılı olur." ifadelerini kullandı.



