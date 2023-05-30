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Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın olası şampiyonluğu öncesi ilginç ifadeler! ''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

30.05.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dortmund, kazanması halinde şampiyon olacağı maçta büyük bir şoka uğradı ve berabere kaldı. Bu skorun ardından Bayern Münih şampiyon oldu. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaraylı oyunculara seslenerek bu akşamın enteresan şeylere gebe olabileceğini iddia etti.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın olası şampiyonluğu öncesi ilginç ifadeler! ''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

Galatasaray bu akşam Ankaragücü karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Kritik maç öncesi açıklamalar yapan Ahmet Çakar yine gündeme yön vermeyi başardı.

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"GALATASARAY YATSIN KALKSIN DORTMUND'A DUA ETSİN"

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Ahmet Çakar, "Galatasaray yatsın kalksın Dortmund'a dua etsin. Cumartesi şampiyonluk maçına çıktılar ve rakipleri Mainz olmuştu. Türkiye'nin orta halli takımlarından biri olarak adlandırılabilir. O gün Almanya'da ve dünyada hiç kimse Dortmund'un şampiyonluğunu kaybedeceğini düşünmüyordu. Bu akşam çok enteresan bir gece olabilir." dedi.

"DORTMUND OYUNCULARI GİBİ REHAVETTE İSE BU AKŞAM ÇOK SIKINTILI OLUR"

dortmund

Galatasaraylı oyunculara seslenen Ahmet Çakar, "Siz dua edin ki, Dortmund maçını seyrettiniz. Şu anda Galatasaraylı oyuncular, Dortmund oyuncuları gibi rehavette ise bu akşam çok sıkıntılı olur." ifadelerini kullandı.


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