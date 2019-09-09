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Ahmet Çakar'dan TFF'ye Fatih Terim tepkisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezaya sert tepki gösterdi.

Ahmet Çakar'dan TFF'ye Fatih Terim tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kayserispor maçı sonrası aldığı 4 maçlık cezaya Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar büyük tepki gösterdi. Ahmet Çakar, TFF'nin saat 19.05'te cezayı açıklamasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN AÇIKLAMALARI:

"TFF'nin yaptığı kasıt ve tacizdir. Aklınıza ne gelirse. Kurullarının yaptığı provokasyonun başlangıcıdır. Yapmayın bunu. Fatih Terim geçen sene tabi ceza alacak demiştik. Belki ceza sayısı fazladır. Ancak bu seneki olay çok farklı. "

"BUNUN ADI İŞARET FİŞEĞİDİR"

"Fatih Terim bu sene 4 maçlık cezayı hak edecek hiçbir şey yapmadı. Hiçbir kurulu MHK, TFF ve kişileri söylemeden muhtemelen bazı kulüp başkanlarının icraatlarını eleştirmek maksadıyla, kibarca yaptığı eleştiriden sonra sen 4 maç veriyorsan, bu cezayı 19.05'te açıklayıp, Ümit Davala'ya 19.500 TL ceza veriyorsan bunun adı işaret fişeğidir. Hadi 4 maç verdin. Başka saat bulamadınız mı? Silahım olsa vururum diyen Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün veriyorsunuz. Bu adalet mi?"

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