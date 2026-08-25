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Ahmet Çakar'la Abdülkerim Durmaz arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor-Beşiktaş maçında Fidan Aliti'nin Leandro Trossard'a müdahalesini değerlendiren Ahmet Çakar ile Abdülkerim Durmaz, pozisyonu canlı yayında canlandırdı. Çakar'ın Durmaz'ın yüzüne tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Çakar'la Abdülkerim Durmaz arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında yaşanan tartışmalı pozisyon damga vurdu. Mücadelenin ardından ekranlara gelen Beyaz Futbol programında pozisyon masaya yatırılırken stüdyoda sıra dışı anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA UYGULAMALI CANLANDIRMA

Ahmet Çakar la Abdülkerim Durmaz arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu! 1

Program yorumcuları Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz, Aliti'nin Trossard'a yaptığı müdahalenin nasıl gerçekleştiğini izleyicilere göstermek adına ayağa kalktı. Pozisyonu uygulamalı olarak canlandırmak isteyen Ahmet Çakar, Fidan Aliti'nin hareketini gösterdiği sırada Abdülkerim Durmaz'ın yüzüne tokat attı.

GÖRÜNTÜLER REKOR KIRDI

Ahmet Çakar la Abdülkerim Durmaz arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu! 2

İkilinin canlı yayındaki bu beklenmedik canlandırması kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ahmet Çakar'ın Abdülkerim Durmaz'a tokat attığı o anlara ait görüntüler, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak dijital platformlarda viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Abdülkerim Durmaz
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