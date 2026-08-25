Ahmet Çakar'la Abdülkerim Durmaz arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında yaşanan tartışmalı pozisyon damga vurdu. Mücadelenin ardından ekranlara gelen Beyaz Futbol programında pozisyon masaya yatırılırken stüdyoda sıra dışı anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA UYGULAMALI CANLANDIRMA

Program yorumcuları Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz, Aliti'nin Trossard'a yaptığı müdahalenin nasıl gerçekleştiğini izleyicilere göstermek adına ayağa kalktı. Pozisyonu uygulamalı olarak canlandırmak isteyen Ahmet Çakar, Fidan Aliti'nin hareketini gösterdiği sırada Abdülkerim Durmaz'ın yüzüne tokat attı.

GÖRÜNTÜLER REKOR KIRDI

İkilinin canlı yayındaki bu beklenmedik canlandırması kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ahmet Çakar'ın Abdülkerim Durmaz'a tokat attığı o anlara ait görüntüler, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak dijital platformlarda viral oldu.