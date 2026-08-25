Kocaelispor-Amedspor maçına damga vurmuştu! 'Sarı Poşet' soruşturması

Süper Lig'in ikinci hafta kapanış maçında dün Kocaelispor ile Amedspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, tribünlerde yaşananlar maçın önüne geçti.

Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünde sarı poşetler sallandı. Konu kısa sürede gündem oldu ve tartışma yarattı. Yaşanan olayla ilgili olarak harekete geçildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

AMEDSPOR'DAN AÇIKLAMA: "KAYGI VERİCİ OLMUŞTUR"

Öte yandan Amedspor Başkanı Nahit Eren de konu ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kocaelispor karşılaşmasında, özellikle ilk yarıda, sahaya yansıtmak istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ve istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık.

Ligin uzun bir maraton olduğunun bilincindeyiz. Puan kayıplarının da futbolun ve bu uzun yolculuğun doğal bir parçası olduğunu biliyoruz. Takımımızın önümüzdeki haftalarda gerekli reaksiyonu göstereceğine ve hedeflerimiz doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum.

Karşılaşma sırasında statta oluşturulan atmosfer, kullanılan dil ve semboller, toplumsal birliktelik ve sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici olmuştur. Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Spor sahalarının saygının ve fair-play anlayışının hakim olduğu alanlar olması gerektiğine inanıyor; yaşanan bu olaylarla ilgili olarak hem adli makamların hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını bekliyoruz. Bizler, her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz"