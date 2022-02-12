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Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel ortaya çıktı! Duygusal paylaşımı yürek burktu

12.02.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel, Türkiye'yi kahreden olay sonrası yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Çalık'la evlilik planları yaptığı öğrenilen Yüksel'in sosyal medyadaki duygusal paylaşımı dikkat çekti. Ahmet Çalık'la yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Sinem'in yazdığı not ise yürek burktu.

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel ortaya çıktı! Duygusal paylaşımı yürek burktu
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Ahmet Çalık'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. 27 yaşındaki Konyasporlu futbolcunun trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi başta ailesi ve sevenleri için şok etkisi yarattı. Bu acıyı en derinden hissendelerin biri de Sinem Yüksel...

SİNEM YÜKSEL'DEN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI

Çalık'ın Sinem Yüksel ile evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından, milli futbolcunun nişanlısından duygu yüklü bir paylaşım geldi.

"SENİ SEVİYORUM MİNİK BEBEK"

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.

AHMET CALIK NISANLISI

AHMET ÇALIK'IN ÖLDÜĞÜ KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

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Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konyaspor
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