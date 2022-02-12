Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel ortaya çıktı! Duygusal paylaşımı yürek burktu

Ahmet Çalık'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. 27 yaşındaki Konyasporlu futbolcunun trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi başta ailesi ve sevenleri için şok etkisi yarattı. Bu acıyı en derinden hissendelerin biri de Sinem Yüksel...

SİNEM YÜKSEL'DEN AHMET ÇALIK PAYLAŞIMI

Çalık'ın Sinem Yüksel ile evlilik planları yaptığı ve nikah tarihi için çıktığı yolda hayatını kaybetmesinin ardından, milli futbolcunun nişanlısından duygu yüklü bir paylaşım geldi.

"SENİ SEVİYORUM MİNİK BEBEK"

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düşüp altına kalp emojisi koydu.

AHMET ÇALIK'IN ÖLDÜĞÜ KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.



