YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu

Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu

21.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Düverioğlu, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko forması giyen Ahmet Düverioğlu'nu transfer etti.

Yeşil beyazlı kulübün sosyal medya hesabından transfere ilişkin, "Hoş geldin Ahmet Düverioğlu" başlığıyla paylaşım yapıldı.

Mesajda, "Kulübümüz, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki pivotu Ahmet Düverioğlu ile anlaşma sağladı. Düverioğlu'na 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildiBursa'da tarihi eser operasyonunda 4 mezar steli ele geçirildi
Demirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladıDemirci Akıncıları Oryantiring 5. Kademe İl Şampiyonası başladı
Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildiBabasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko

Bursa Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Sağlık Eczanesi
Gemlik
Köse Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Gamze Eczanesi
Inegol
Hülya Eczanesi
Inegol
Alper Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.