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Ahmet Hakan'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski eşi Sinem Gedik’in görüntülerinin medyaya servis edilmesinden sonra Gedik'in eski eşi ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’ye sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!

İntizar ve Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in ortaya çıkan görüntülerinden sonra herkes aynı şeye tepki gösterdi: Mustafa Ceceli....

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Ceceli'ye isyan etti.

Ünlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepkiÜnlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepki

Mustafa Ceceli’ye yazısında, "Hem bozulan imajını toparlamak hem de çocuğunun velayetini almak için… Çocuğunun annesinin rezil olmasına imkân tanıdın Ceceli" diye seslenen Ahmet Hakan, “Seninle dokuz yıl evli kalmış bir kadının hayatı karartıldı” diye sözlerini sürdürdü.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Senin yüzünden...

  • Çocuğunun annesinin en mahrem görüntüleri sağa sola servis edildi.

  • Çocuğunun annesinin yatak odasına FETÖ usulü kamera tuzakları kuruldu."

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ahmet hakan mustafa ceceli İntizar sinem gedik

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