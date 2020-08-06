YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden

Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 06.08.2020 22:39 | Son Güncelleme

Elbistan Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebeğe altın hediye ederek anne ve babaların evlat sevincine ortak oluyor.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kampanya çerçevesinde Mehmet-Seda Gözükara çiftinin 3’üncü çocukları olarak temmuz ayında dünyaya gelen Ahmet Melih bebeği evinde ziyaret ederek altın hediye etti.Her yeni doğan bebeğin Elbistan’ın geleceği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak, Temmuz ayı içerisinde doğan tüm çocuklarımıza sosyal belediyecilik kapsamında altın hediye ediyoruz.

Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden

Elbistan Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebeğe altın hediye ederek anne ve babaların evlat sevincine ortak oluyor.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kampanya çerçevesinde Mehmet-Seda Gözükara çiftinin 3’üncü çocukları olarak temmuz ayında dünyaya gelen Ahmet Melih bebeği evinde ziyaret ederek altın hediye etti.
Her yeni doğan bebeğin Elbistan’ın geleceği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak, Temmuz ayı içerisinde doğan tüm çocuklarımıza sosyal belediyecilik kapsamında altın hediye ediyoruz. Temmuz ayı içerisinden ilk doğan bebeğimiz, Elbistanlı yeni üyemiz Ahmet Melih’i evinde ziyarette bulunarak hediyesini takdim ettik. Ailemizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Biz ailelerimizin tüm mutlu günlerinde belediye olarak yanlarında olmak istiyoruz. Bu amaçla altın kampanyası başlattık” dedi.
3. kez evlat sahibi olma mutluluğu yaşayan anne Seda Gözükara ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, “Altın fiyatlarının bu denli yüksek olduğu bir dönemde belediyemizin altın hediyesi bizi mutlu etti. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Yalova’da ruhsatsız silah ele geçirildi

Yalova’da ruhsatsız silah ele geçirildi

Başakşehir’de YKS tercih karavanı yola çıktı

Başakşehir’de YKS tercih karavanı yola çıktı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:34
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Dilara Eczanesi
Onikisubat
Doğan Eczanesi
Onikisubat
Hürriyet Eczanesi
Onikisubat
Taç Eczanesi
Onikisubat
Tuğrul Eczanesi
Dulkadiroglu
Yücel Eczanesi
Dulkadiroglu
Serdar Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Küçük kıza tecavüz edip boğarak öldürdü

Küçük kıza tecavüz edip boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.