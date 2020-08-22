Ahmet Nur Çebi: İndirim alamadığımız futbolcularımız var

Beşiktaş'ta 2020 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulundan memnun olmadığına dair çıkan haberleri yalanladı. Çebi, "Yönetici arkadaşlarımdan memnunum, çalışıyoruz. Ağır konuları üstlenmiş durumdayız. Yönetimi beğenmediğimiz ve seçime gideceğimiz söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"KOMBİNE SATAMIYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle kombine satamadıklarını hatırlatan Çebi, "Satmayı da doğru bulmuyoruz. Fakat Beşiktaş'a destek olmak isteyen olursa banka hesaplarımız ortada. Oraya gönderebilirlerse teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"KREDİ SÖZLEŞMELERİ BEŞİKTAŞ'IN YAŞAMINI İDAME ETTİRMESİNE ENGEL"

"Mevcut olan bankalarla yapılmış olan kredi sözleşmesinin Beşiktaş'ın yaşamını idame ettirmesine

engel olduğunu hepimiz biliyoruz" diyen Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu çalışmalar devam ediyor. Umarım en kısa zamanda Beşiktaş'ın önünü açabilecek, faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilecek bir yapılandırmaya gidilecektir. Ama şu an 9-10 ay olmasına rağmen bunu yapamadık. Ümit ediyorum birkaç ay içerisinde bunu yapacağız."