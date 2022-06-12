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Ahmet Özhan'ın "Güldeste" konseri İstanbul'da dinleyicilerle buluştu

12.06.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Özhan'ın "Güldeste" konseri İstanbul'da dinleyicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sevilen tasavvuf müziği eserlerinin seslendirildiği "Güldeste" konseri, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde İstanbulluların beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikte sanatçı Ahmet Özhan sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile tasavvuf müziği sanatçısı Halil Necipoğlu'nun da katıldığı etkinlik "Cami Medeniyeti" belgesel gösterimiyle başladı.

"Muhabbet ve Meşk Taksimi" başlığıyla Taksim Camii'nin alt katındaki kültür merkezinde düzenlenen etkinliklerin son konserinde "Ben Yürürüm Yane Yane", "Uyan Ey Gözlerim", "Mevlana" ve "Şu Benim Divane Gönlüm"ün de arasında yer aldığı tasavvuf müziği parçaları icra edildi.

- "Cami, cem olunan yer demek"

Dinleyicilerin ilgi gösterdiği usta sanatçı Ahmet Özhan, burada yaptığı konuşmada, "Neredeyse ben kendimi bildim bileli Taksim ve Taksim Camii sözleri hep vardı. Çeşitli aşamalarına bazen şahit bile oldum ve şükürler olsun ki Taksim'imiz hem mimari hem anlam hem içerik bakımından bu abideye sahip oldu. Emeği geçen kim varsa bütün gönlümüzle teşekkür ediyoruz." dedi.

Özhan, camilerin sadece namaz kılınan değil nikah, yemek ve istişare gibi pek çok merasime de ev sahipliği yapabilen mekanlar olduğunu ifade ederek "Cami, cem olunan yer demek. İşte bu irfanı da Allah'a şükür artık görüyoruz. Bir camimizin mütemmim cüzü olan bir kültür ünitesinde musikimizi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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