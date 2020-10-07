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Ahmet Yakupoğlu 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu sona erdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu anısına bu yıl 3.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Kütahyalı ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu anısına bu yıl 3. kez düzenlediği Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu sona erdi.
Güzel Sanalar Fakültesindeki Ahmet Yakupoğlu Amfisinde Kütahya protokolünün katıldığı törenle açılan sempozyumda üç gün boyunca 23 oturumda 104 bildiri sunuldu. Çevrim içi olarak yapılan oturumlar sempozyuma ait internet sitesinden canlı olarak yayımlandı.
Öte yandan sempozyumun ilk günü Ahmet Yakupoğlu Resim Galerisi’nin de açılışı yapıldı ve düzenlenen, karma sergide ise 81 eser yer aldı.
Sempozymun son gününde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın moderatörlüğünde düzenlenen kapanış oturumu, sempozyuma ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

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