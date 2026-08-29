Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

Dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile 2023 yılında tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, özel hayatında yeniden mutluluğu yakaladı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, hem özel hayatı hem de kariyerindeki yeni adımlarla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 2,5 yıldır beraberlik yaşayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete çifti mutluluklarını nikahla taçlandırdı.

Her yerde el ele göz göze olan ve özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çiftin birkaç gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyılan nikahtan ilk karelerini paylaştı. Düvenci nikahta sade beyaz bir elbise giydi.