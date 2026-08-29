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Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi. Düvenci'nin nikah kareleri kısa sürede gündem oldu.

Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi
Öznur Yaslı İkier

Dizi setinde tanışıp 2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile 2023 yılında tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, özel hayatında yeniden mutluluğu yakaladı.

Boşanma sonrası radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, hem özel hayatı hem de kariyerindeki yeni adımlarla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 2,5 yıldır beraberlik yaşayan Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete çifti mutluluklarını nikahla taçlandırdı.

Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi 1

Her yerde el ele göz göze olan ve özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çiftin birkaç gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi 2

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde kıyılan nikahtan ilk karelerini paylaştı. Düvenci nikahta sade beyaz bir elbise giydi.

Ceyda Düvenci sessiz sedasız evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi 3

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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