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Ahmetli’de işçilerin yüzünü güldüren sözleşme

MANİSA HABERLERİ  | 06.12.2020 13:05 | Son Güncelleme

Ahmetli Belediyesine bağlı AHBEL A.Ş.

Ahmetli’de işçilerin yüzünü güldüren sözleşme

Ahmetli Belediyesine bağlı AHBEL A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi yüzde 12 oranında zamla 2 yıllığına imzalandı.
Ahmetli Belediyesine bağlı AHBEL A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Ahmetli Belediyesi şirketine bağlı olarak çalışan personelleri kapsayan ve iki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere yüzde 12 oranında zam yapıldı.
Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, “Belediyemiz ve Hizmet İş Sendikası arasında bir süredir devam eden, belediyemiz şirketinde çalışan personelimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Elimizdeki imkanlar dahilinde azami oranda bir toplu iş sözleşmesine imza attık. Hem personelimize hem ilçemize hayırlı olsun" dedi.
İşçileri enflasyona ezdirmediklerini belirten Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “Ahmetli Belediye Şirketi AHBEL A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikamız arasında toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Emekçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik. Süreç içerisinde bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Ahmet Alhan‘a teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz üyelerimiz, sendikamız ve Belediyemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Başkan Alhan’ın makamında imzalanan toplu iş sözleşmesi imza törenine Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

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