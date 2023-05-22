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"Ahşap Baba" etkilendiği hayat hikayelerini ahşaba işliyor

22.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ahşap Baba" isimli atölyesinde hobisini sanata dönüştüren Ali Bayram, etkilendiği hayat hikayelerini ahşap üzerine işliyor.

Ahşap oyma sanatçısı Bayram, Ulucanlar'da bulunan sanat sokağındaki atölyesinde, hayatına yön veren olayları sanatına yansıtıyor. Emekli hava astsubay olan Bayram, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığının tutkuya dönüşme serüvenini AA muhabirine anlattı.

Hikayelerin kendiliğinden ortaya çıktığını ve ağaç parçalarına şekiller vererek bunları ahşaba aktardığını belirten Bayram, ağacı yontarken kendi nefsini de yonttuğunu, bunu felsefe edinerek yola çıktığını kaydetti.

Konya'da yaşadığı yıllarda Mevlevi kültüründen etkilenerek hissettiği duyguları ahşaba yansıttığını anlatan Bayram, yapılan eserin bir hikayesi varsa ömür boyu iz bırakabileceğini ifade etti.

"AYDA BEBEK ENKAZDAN GÜLEREK ÇIKMIŞTI, ONDAN ÇOK ETKİLENDİM"

Bayram, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde enkazdan itfaiyecinin parmağını tutarak çıkan Elif bebek ve gülümseyerek çıkan Ayda bebeğin hikayesinden çok etkilendiğini ifade etti. Elif ve Ayda bebeklerin hikayesini ahşaba işlediğini söyleyen Bayram, şunları kaydetti:

"Ayda bebek 6 gün sonra enkazdan çıkan küçük sarışın bir kız çocuğuydu ve hiç ağlamamıştı. Ağlamış olsaydı tozun toprağın altında göz altlarında tortular olurdu ama çıktığında çok sağlıklıydı ve gülerek çıkmıştı. Herkes bir şeyler söyledi, kimi şans dedi kimi mucize dedi. 6 gün enkazın altında kalan çocuğun sanki oraya 10 saniye önce konmuş gibi duruşunu hiç kimse konuşmadı. Eserimin altında nabız ve kalp atışları, ritim şekli var. Dünyada fay hattı kırıldığı zaman deprem oluyor, bizim ölümümüz de o içimizdeki ritmin kesilmesiyle olur. Onun sahibi de Yaradan olduğu için onun eliyle olur. Bunu vurgulamak için eserimi yaptım."

"SEYİT ONBAŞI"NI MUSKASINA KADAR İŞLEDİM

Bayram, iki bebeğin bir ağaç kovuğunda birbirine bakışmasından esinlenerek yaptığı "insan olmak" adlı eserini iki yılda tamamladığını, bu süreçte Mevlana'nın öğütlerinden de etkilendiğini ifade etti. "Tüketirken üretin" sloganıyla hareket ettiğini vurgulayan Bayram, tüm eserlerinin atık malzemelerden yapıldığını ve böylelikle ekonomik değeri olmayan ürünleri birleştirerek geri dönüşüme katkı sağladığını belirtti.

Her bir odun parçasının kendisi için manevi değeri bulunduğunu ifade eden Bayram, onlarla farklı bir iletişim kurduğunu, bunu başkalarına anlatmanın zor olduğunu söyledi.

Bayram, "Seyit Onbaşı" eserini boynundaki muskasına kadar ceviz ağacından yaptığını söyleyerek, "Ağacı kullanarak ona şekil vermiyoruz. İçinden ne çıkarsa, ahşabın konuşmasına bağlı olarak, ağaç bizden ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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