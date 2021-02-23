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AİÇÜ bahar dönemi eğitim modelini açıkladı

23.02.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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AİÇÜ bahar dönemi eğitim modelini açıkladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Senatosu, 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Covid-19 sürecinin seyrine göre salgından korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, uzaktan ve yüz yüze öğretimin birlikte yürütülebileceği hibrit (karma) eğitim modelinin uygulanmasına karar verdi.AİÇÜ Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Senatosu, 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Covid-19 sürecinin seyrine göre salgından korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, uzaktan ve yüz yüze öğretimin birlikte yürütülebileceği hibrit (karma) eğitim modelinin uygulanmasına karar verdi.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Senato tarafından alınan kararla küresel ölçekte etkili olan Covid-19 salgını doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının görüşleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” çerçevesinde, 2020-2021 akademik yılı bahar dönemine uzaktan eğitim modeliyle senkron (eş zamanlı) olarak başlanacağını, korona virüs salgınının gidişatına bağlı olarak uygun şartların oluşmasıyla birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet edilerek yüz-yüze eğitime kademeli olarak geçilebilecek bir hibrit eğitim modeline karar verildiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Senato’da alınan kararlar doğrultusunda ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda bulunan teorik dersler ve bu derslerle bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan eğitim yoluyla senkron (eş zamanlı) olarak yürütülmesi kararı alındı. Sağlık alanında eğitim veren Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere tüm teorik derslerin uzaktan eğitim yoluyla senkron yapılması, uygulama eğitimlerinin ise mümkün olduğunca uzaktan eğitim yoluyla senkron yapılması önerildi. Buna karşın senkron yapılması mümkün olmayan durumlarda Covid-19 sürecinin seyrine göre pandemiden korunma, fiziki koşullar ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak seyreltilmiş gruplar halinde dönüşümlü olarak dönem içerisinde yüz yüze yapılmasına, dönem içerisinde yapılamaması durumunda da bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulanması hususunda nihai kararların ilgili birimlerce alınması kararlaştırıldı” diye konuştu.

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