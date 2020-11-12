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  4. AİÇÜ’DE 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu online olarak yapılacak

AİÇÜ’DE 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu online olarak yapılacak

AĞRI HABERLERİ  | 12.11.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde ‘İslâm’da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik’ temalı 4.

AİÇÜ’DE 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu online olarak yapılacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde ‘İslâm’da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik’ temalı 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, korona virüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.
AİÇÜ tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunda birçok ülkeden 52 bilim insanı bildirilerini online olarak sunacaktır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, iki gün sürecek sempozyumda bilim insanları tarafından Sağlık ve Koruyucu Hekimlik konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleri ile ele alınacağını söyledi. Prof. Dr. Karabulut sempozyumla insan sağlığı konusunda 21. Yüzyıl dünyasının ihtiyaç duyduğu birçok ilke ve esasla ilgili çalışmaların yapılmasına ve bu çalışmaların halka sunulmasına katkı sağlanmış olacağını belirtti.

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