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AİÇÜ’de el dezenfektanı üretimi devam ediyor

AĞRI HABERLERİ  | 08.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından Ağrı Devlet Hastanesi’nin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek el dezenfektanı üretilerek teslim edildi.Tüm dünyada etkili olan Korinavirüs (COVID-19) kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Eczacılık Fakültesi akademisyenlerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı Ağrı Devlet Hastanesi tarafından temin edilen alkol, Dünya Sağlık Örgütü’nün el antiseptiği hazırlanmasına ilişkin kimyasal formülüne uygun olarak, 240 litre el dezenfektanına dönüştürüldü.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından Ağrı Devlet Hastanesi’nin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek el dezenfektanı üretilerek teslim edildi.
Tüm dünyada etkili olan Korinavirüs (COVID-19) kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Eczacılık Fakültesi akademisyenlerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı Ağrı Devlet Hastanesi tarafından temin edilen alkol, Dünya Sağlık Örgütü’nün el antiseptiği hazırlanmasına ilişkin kimyasal formülüne uygun olarak, 240 litre el dezenfektanına dönüştürüldü. Eczacılık Fakültesi akademisyenleri ile Ağrı Devlet Hastanesi eczacılarının birlikte ürettiği el dezenfektanı, vatandaşlarına kullanımına sunulmak üzere Hastane Başhekimi Op. Dr. Coşkun Daharlı’ya teslim edildi.

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Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Dogu Eczanesi
Patnos
Saglık Eczanesi
Taslicay
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