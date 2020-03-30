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AİÇÜ’de Senato Toplantısı telekonferans yöntemiyle yapıldı

AĞRI HABERLERİ  | 30.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Senato Toplantısını telekonferans yöntemiyle yaptı.
Senato üyeleri ile telekonferans sistemi ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, korona virüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sosyal etkileşimi azaltmak amacıyla toplantıyı video konferans sistemi ile yaptıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol göstericiliğinde “Sorun küresel, mücadele ulusal” sloganı ile Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar doğrultusunda üniversite olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirten Prof. Dr. KARABULUT, “Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul binaları, sosyal, kültürel ve sportif tesisler farklı dönemlerde dezenfekte edildi, esnek çalışma uygulaması ile personeller arası etkileşim iyice azaltıldı. ‘Evde Kal Sağlıkla Eğitim Al’ parolası ile kıymetli öğrencilerimizin derslerini internet üzerinden almaları sağlandı. Bu noktada tüm öğretim elemanı ve öğrencilerimizin Web sayfamızı takip etmeleri oldukça önem arz etmektedir. Gerek uzaktan eğitimin işleyişi, gerekse yapılacak Arasınav ve Yarı yılsonu imtihanları ile ilgili bilgiler sayfamızdan duyurulacaktır. Üniversite olarak Koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadele bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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