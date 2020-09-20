YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ergen Rehberi" hazırlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ergen Rehberi" hazırlayacak

ANKARA HABERLERİ  | 20.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: - "Hazırladığımız çalışmayla ailelere bu gelişim döneminde destek vermek, onlara rehberlik ederek bu dönemin en ideal şekilde geçirilmesini sağlamak istiyoruz" - "Bu çalışma, koruyucu ailelerin, çocuğun kendine özel, farklı gereksinimlerini anlaması noktasında önemli bir başvuru kaynağı olacak, amacımız aileleri çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma noktasında bilinçlendirmek, sorularına cevap bulmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuklar ve aileler için "Ergen rehberi" hazırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, içerik çalışmaları devam eden rehber çalışmasıyla başta bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar ve aileler olmak üzere ergenlik sorunlarıyla karşılaşan tüm ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ergenlik dönemindeki çocuklarda diğerlerine göre daha hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler meydana geldiğini hatırlattı.

Ergenlikte olan çocukların yaşadığı sürecin daha hassas ve karmaşık olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hazırladığımız çalışmayla ailelere bu gelişim döneminde destek vermek, onlara rehberlik ederek bu dönemin en ideal şekilde geçirilmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ergen Rehberi'nin koruyucu ailelere sunulan diğer eğitimlerin içinde ayrı bir modül olacağı bilgisini veren Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu çalışma, koruyucu ailelerin, çocuğun kendine özel, farklı gereksinimlerini anlaması noktasında önemli bir başvuru kaynağı olacak, amacımız aileleri çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma noktasında bilinçlendirmek, sorularına cevap bulmak. Koruyucu ailelerimizin donanımını arttırmak, çocuklarımızın daha da sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlayacak. Çocuklarımızın duyarlı ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesi en büyük arzumuz."

Selçuk, çocukları tehdit eden risklerin çocuğun korunma ihtiyacı oluşmadan fark edilmesinin ve gereken önlemlerin ivedilikle alınmasının önemine değinerek, "Biz bu nedenle hizmetlerimizin koruyucu ve önleyici boyutunu çok önemsiyoruz. Bu bağlamda hazırlayacağımız Ergen Rehberi'nin önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Ergenlik Rehberi'nin ekim sonunda hazır olması bekleniyor

Koruyucu aileler için geliştirilen ergenlik modülünde, "gelişim", "duygu ve davranışlar" ve "sahip olmam gereken beceriler" gibi konu başlıkları yer alacak.

Rehberde, ergenlik döneminin bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimde meydana getirdiği değişimler hakkında bilgilere de yer verilecek.

Bedensel ve zihinsel değişimlerin, duygu ve davranışlar üzerindeki etkisi konusunda bilgilerin yer alacağı Ergenlik Rehberi'nin ekim sonunda hazır olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aker Eczanesi
Cankaya
Alibey Eczanesi
Cankaya
Atabek Eczanesi
Cankaya
Betül Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Oraklı Eczanesi
Cankaya
Sinan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi
Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Nobel Ödüllü Zinkernagel, Kızılcahamam’da Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresine Katıldı
Arkadaşını getir, grup seks yapalım
Arkadaşını getir, grup seks yapalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.