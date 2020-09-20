Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ergen Rehberi" hazırlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuklar ve aileler için "Ergen rehberi" hazırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, içerik çalışmaları devam eden rehber çalışmasıyla başta bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar ve aileler olmak üzere ergenlik sorunlarıyla karşılaşan tüm ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ergenlik dönemindeki çocuklarda diğerlerine göre daha hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler meydana geldiğini hatırlattı.

Ergenlikte olan çocukların yaşadığı sürecin daha hassas ve karmaşık olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hazırladığımız çalışmayla ailelere bu gelişim döneminde destek vermek, onlara rehberlik ederek bu dönemin en ideal şekilde geçirilmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ergen Rehberi'nin koruyucu ailelere sunulan diğer eğitimlerin içinde ayrı bir modül olacağı bilgisini veren Bakan Selçuk, şöyle devam etti: