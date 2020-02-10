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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yeni binasına taşındı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Menteşe İlçesi Şehit Kazım Çağlar Sokakta 12 Milyonliraya, 8 Bin 781 metrekare alanda yapımı 2 yılda tamamlanan yeni binasına taşındı.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına yapımı tamamlanan yeni binamıza taşındık.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Menteşe İlçesi Şehit Kazım Çağlar Sokakta 12 Milyon
liraya, 8 Bin 781 metrekare alanda yapımı 2 yılda tamamlanan yeni binasına taşındı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına yapımı tamamlanan yeni binamıza taşındık. Yeni hizmet binamız, 8 Bin 781 metrekare arsa üzerinde 6 Bin metrekare kapalı alana sahip, toplam 4 kat olarak inşa edilmiştir. 06 Aralık 2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak inşaatı başlamış, 12 Milyon lira proje bedeli ile yaklaşık olarak 2 yılda tamamlanmıştır. Hizmet binasında İl Müdürlüğümüz ve Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz hizmet verecek olup, içerisinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi, Çocuk Hizmetleri Birimi, Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Ekonomik Destek Birimi, Kadın Hizmetleri Birimi, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, Hukuk Servisi, 130 kişilik konferans salonu, toplantı odaları ile diğer hizmet birimlerini barındırmaktadır. Ayrıca aynı kampüs içerisinde ayrı binalarda Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Esengül Civelek, Muğla Milletvekillerimiz Sayın Yelda Erol Gökcan, Sayın Mehmet Yavuz Demir’e teşekkür ediyor, Muğla’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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